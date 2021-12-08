Emre Belözoğlu'ndan Visca açıklaması

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik performansı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Belözoğlu, Edin Visca'nın takımdan ayrılacağı ve Sinan Gümüş, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup gibi isimlerin transfer edeceği iddialarına cevap verdi.

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamaları:

Motivasyon, tek başına yetmez. Futbol, planlamak zorunda olduğunuz, ciddi bir organizasyondur. Teknik direktörlük, futbolculuktan çok daha zor bir meslek. Diziliş çok önemlidir ancak oynatmak istediğiniz felsefe de önemlidir. Rakamları söylemek kolay, işin zoru onu uygulatmak. Türkiye'de insanlar futbolu gerçekten çok seviyorlar ve ilgililer. Çok fazla bilgi olmadan da konuşuluyor, konuşulabilir. Rakamlardan bağımsız bir teknik adamın nasıl bir felsefesi var, önemli olan budur.

Asıl başarı futbolcularımın

Futbolda öğrenmek diye bir şey yoktur. Alışkanlıklar ve tekrarlar vardır. Uzun süre aynı oyunu oynarsanız futbolcularınız sistemi ezberler. En basiti bence en zorudur. Benim futbola bakışımda; oynattığım, oynatmadığım her futbolcu 11'de oynayacak şekilde hazır olmalıdır. Ben görev verdiğim her oyuncunun elinden geleni yapmasından dolayı mutluyum. Rakip analizi herkes yapıyor, biz de yapıyoruz. Bunun karşılığını alıyoruz, daha hırslı daha arzulu bir takım oldu. Rakip analizden daha çok kendi takımımın analizine önem veriyorum. Asıl başarı futbolcularımın, ben onlara yardımcı oluyorum.

Trabzonspor çok ciddi bir ivme yakaladı

Trabzonspor rakamlarda da oyun gücü olarak da çok ciddi bir ivme yakaladı. Abdullah Avcı geldikten sonra ligin en başarılı takımı Trabzonspor. Beni tanıyorsunuz, kariyerim boyunca hep başarılı olmak istedim. Başarı benim için kupa kazanmaktır, burada da hedefim kupalar kazanmak. Neden olmasın! Başakşehir'de bu neden olmasın? İyi bir kadromuz ve tecrübemiz var. Anadolu kulüplerine göre daha fazla imkanlara sahibim. Çok iyi imkanlarım var. Kupaların geleceği sezonlar hayal ediyorum. Başakşehir'de bu imkanları kullanıp şampiyonluk yaşamak isterim elbette. Ben hayatım boyunca başarısızlığı hep sahiplendim. Bundan sonra da başarısızlık yaşanırsa sahiplenirim.

Visca'nın kalmasını isterim

Visca'nın takımda kalmasını isterim. Hedeflerimiz var. Teklif geldiğini de düşünmüyorum. Bana ulaşan bir şey yok. Visca'nın kalmasını isterim. Devre arası için transfer çalışmalarımız var ama Sinan Gümüş ile ilgili yok. Tolgay Arslan, İtalya'da çok önemli ve başarılı işler yapıyor. Beraber de oynadım. Duygusal bir çocuk, sevildiğini hissettiğinde katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başarılı olduğu sürece orada kalmalı.

Oğuzhan Özyakup çok değerli bir oyuncu. İyi dönemlerinde hem milli takıma hem Beşiktaş'a hizmetleri oldu ama transfer girişimimiz olmadı. Sezon bitimi önümüze fırsatlar gelebilir, kimseye kapıyı kapattık gibi olmasın ama ekonomik anlamda gerçekçi olmamız lazım.

Milli takımı çalıştırmayı çok isterim

Bu ülkenin evladı olarak milli takımı çalıştırmayı çok isterim. Ancak öncelikli hedeflerimiz var. Daha başarılı olmak istiyorum. Daha çok yolun başındayım. Zor bir kura oldu ancak milli takımda iyi bir enerji var. Şenol Güneş döneminde de çok iyi işler yaptık. Daha sonra bence haksızlık yaptık hem oyunculara hem hocaya ama sonuçta bir yenilenme oldu. Şenol hocaya nasıl destek olduysak Stefan Kuntz'a da aynı şekilde destek vereceğiz. Milli Takım, kulüplerden çok daha önemli bir yer. Biz, ülke olarak beraber olduğumuzda çok önemli engelleri aştık. Zorlu bir grubumuz var ama hiçbir şey imkansız değildir. Futbolda o an vardır, iyi hazırlanırsanız her şey olabilir. Milli takımın olduğu yerde ümitler bitmez. Yarım kalan çok hikayem var. Hedeflerim, hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek. Benim için başarının bir sınırı yok, sınırları zorlamaya çalışacağım. Başarılı oynamak adına, kendi oyunumu takımlara ve oyunculara ezberleten bir teknik adam olmak istiyorum.

Ailemle böyle bir anlaşma yaptık

Hayatımın merkezine futbolu koydum. Ailemden zamanımı çalıp işime veriyorum. İşimde başarılı olmalıyım ki ailemden kıstığım vaktin bir değeri olsun. Ailemle böyle bir anlaşma yaptık. Mesleğimin getirdiği şöhretin zorlukları var. Sevildiğinizi hissetmek dünyanın en güzel duygusudur. Sevilmediğinizi hissetmek de çok zordur, onu da en iyi biz biliriz."