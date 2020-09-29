Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri sevindiren Selçuk Şahin hamlesi

Yeni sezon için yaptığı transferlerle “transfer cambazı” olarak anılmaya başlanan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, teknik ekip için yaptığı ataklarla da isminden söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin efsane isimlerini teknik kadroda görmek isteyen Emre Belözoğlu’nun, daha önce Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı’yı ekibe alacağı söylenmişti. Emre’nin son hamlesi ise Fenerbahçelileri sevindirdi. Sabah’ın haberine göre, sarı lacivertli ekipte 12 sezon top koşturan ve sembol isimlerden birisi haline gelen Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olarak dönüyor.

Futbolu bırakan Selçuk Şahin’le ilgili, Volan Demirel’den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Teknik kadroda yer alan Volkan Demirel, Şahin’le birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayarak, “Her bitiş bir başlangıçtır” ifadesini kullandı.