Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği Esenler Gençlik Günleri'nde kariyeri ve Fenerbahçe'ye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de çalışmak isterim"

Belözoğlu, "Bazıları yarım kalmış hikaye diyor ama benim için Fenerbahçe hiçbir zaman hikaye olmadı, hayatın ta kendisi oldu. Teknik direktörlükte daha çok geliştikten, daha donanımlı hale geldikten sonra inşallah tekrar Fenerbahçe'de çalışmak isterim" dedi.

"Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkındaki görüşlerini de dile getiren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'de sportif direktörken Arda Güler ile sözleşme imzaladık. Belki çok iddialı olacak ama ben de çok yetenekliydim, Tugay Kerimoğlu da çok yetenekliydi ama Arda Güler'de gördüğüm yetenek hiçbirimizde yoktu. Çok daha özel bir yetenek." ifadelerini kullandı.