Emre Belözoğlu transferi açıkladı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, beIN Sports Haber'in sorularını yanıtladı.

Belözoğlu, Hollanda ekibi Waalwijk'te forma giyen Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Başarılı teknik adam, "Ahmed Touba, sözleşme imzaladı. Belçika Ligi'nde oynuyordu. Sol stoper olarak görev alacak." dedi.

2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan 24 yaşındaki Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.

Okan Buruk sözleri

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Belözoğlu, "Okan Ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan bir tanesi. En naif, düzgün insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Şu an bulunduğu konumu hak ediyor. Orada da başarılı olacaktır. Okan Ağabey Galatasaraylı, Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisinin hep başarılı olmasını isterim." dedi.



