Emre Belözoğlu, Süper Lig tarihine geçti!

Futbolculuk kariyeri boyunca Türkiye’nin en önemli oyuncularından birisi olmuş olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerine de fırtına gibi başladı. İlk olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin başında hocalığı tecrübe eden Belözoğlu, sarı-lacivertli takımda dikkat çeken bir performans göstermişti. Bu sezonun ortasında ise Başakşehir’in başına geçen genç çalıştırıcının bileği bükülmüyor.