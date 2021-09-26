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Spor Emre Belözoğlu, reddettiği takımı açıkladı
Spor

Emre Belözoğlu, reddettiği takımı açıkladı

İsmi Rizespor'la Emre Belözoğlu, "Tahir Kıran, Rizespor'un teknik direktörü olmam için teklifte bulundu. Ben de kendilerine teşekkür ederek reddettim." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 10:47:00 -
Emre Belözoğlu, reddettiği takımı açıkladı

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun son günlerde ismi Rizespor anılmış, Karadeniz ekibinin başkanı Tahir Kıran ise bu iddiaları sert bir dille yalanlamıştı.

Kıran, Belözoğlu’yla ilgili yaptığı açıklamada, “Emre Belözoğlu'nu tesislerin kapısından içeri sokmam, kim ne yazıyor ise yazsın, benim düşüncemde ve benim kulübümde Emre Belözoğlu'nun yeri yok! Başakşehir maçını unutmadım, bir gazeteciye saldıran şahsı kulübüme sokmam.” İfadelerini kullanmıştı.

Konu ile ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Belözoğlu, Bülent Uygun'un ayrılığı sonrası kendisine teklif yapıldığını belirtti.

Belözoğlu açıklamalarında, “Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın gündemdeki açıklamaları 10-15 gün öncesine ait. Bülent Uygun görevden ayrıldıktan sonra Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Bey görüşme talep etti. Gerçekleşen görüşmede Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim. Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum. Bu tarz polemiklerin bizlere ve daha da önemlisi camialara zarar verdiği ortada. Bu yüzden daha fazla konuşarak böyle bir konunun içinde yer almak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

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