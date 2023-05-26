  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İletişim Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nu yalanladı

Bakan Koca, Mansur Yavaş'ı rezil etti

İlham Aliyev Sinan Oğan'ı aradı mı? TRT Haber canlı yayınında cevapladı!

Sinan Oğan'dan Ali Babacan'a olay gönderme

HÜDA PAR'ı kadın üzerinden hedef alanlar kadınlara saldırdı! Zekeriya Yapıcıoğlu harekete geçti

Çarşaflı kadına sözlü saldırıda bulunmuşlardı! Üsküdar Belediyesi mührü bastı!

Akaryakıt fiyatlarına gelecek zam iptal edildi! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte benzin, motorin fiyatı

ABD 'Rusya ile havada mücadele'nin şartını açıkladı

Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira

Sinan Oğan: HDP ile yan yana durup kendimi mi inkar etseydim?
Spor Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...
Spor

Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...

Yeniakit Publisher
2023-05-26 08:53:00 - 2023-05-26 09:09:04
Emre Belözoğlu, hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı! Beklenmedik çıkış: Bunu ilk kez yaptı...

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının ardından, “Bugün kim kazansa hak edecekti” dedi. Hangi takımlı olduğunu basın toplantısında açıklayan Emre Belözoğlu, dedikodulara son noktayı koydu. Konuyla ilgili çok önemli bir tahminde bulundu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, MKE Ankaragücü maçının ardından, “Bugün kim kazansa hak edecekti” dedi. Hangi takımlı olduğunu basın toplantısında açıklayan Emre Belözoğlu, dedikodulara son noktayı koydu.

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta evinde 1-0 galip olarak ayrılan Başakşehir turnuvada finale yükseldi. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belezoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın açıklamasında maçı değerlendiren Belözoğlu, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Bugün ortaya konulan mücadeleden dolayı her iki takımı tebrik ediyorum. Bugün kim kazansa hak edecekti. Ankaragücü Tolunay Hoca ile çok iyi bir ivme yakaladı. Bugün oyunda da hemen hemen oyunun bütün bölümlerinde bize ortak oldular, bizden daha iyi oldukları dönemlerde vardı. Her gol yediğimizde biz biraz daha vites arttırdık. Çalıştığımızı daha iyi bir şekilde uygulamaya çalıştık. Tam da çalıştığımız yerlerde golleri attık. Beklemediğimiz yerde goller yedik ama futbolda bunlar var. Bizim için 52. maç kolay değil. Avrupa kupalarına katılan takımlar arasında biz ve Fenerbahçe dışında hala ön blokta olup hala mayısa hedef taşıyan çok fazla takım yok. Hem Beşiktaş hem Galatasaray, bu sene Avrupa kupası maçları oynamadılar. Biz çok sayıda maç oynadık. Bunun belli anlamda sıkıntılarını yaşıyoruz ama bugün ortaya koydukları mücadeleden dolayı kendi futbolcu kardeşlerimi, daha sonra Ankaragücülü kardeşlerimi tebrik ediyorum. Tolunay Hoca’yı da aynı şekilde” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile oynayacağı final maçını değerlendiren Belözoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben oynadığım her takımda futbolcuyken formanın hakkını verdim ama en çok kendimi Fenerbahçe’ye ait hissettim. Orada çok güzel günlerim geçti, çok üzüldüğüm günler de oldu. Ben bugün Başakşehir’in teknik sorumlusuyum. Finalde Başakşehir’in başarısı için her şeyi yapacağım. Nasıl Başakşehir’de futbol oynarken Fenerbahçe’ye karşı oynadığım maçlar gibi aynısını yine yapacağım. Bizler bu işi profesyonel yapıyoruz ama Fenerbahçe oldu mu bizim için birçok kez susmamıza vesile olan hatıraları var. O yüzden Fenerbahçe kalbimizin en güzel yerinde ama bu hayatta profesyonellik de var. Ben ve kulübüm lig kupasından sonra müzesine bir tane Türkiye Kupası kazandırmak istiyorum. Önümde büyük hedeflerim var, bunlardan bir tanesi de 15 gün sonra oynayacağımız final maçı. İnşallah hak edenin kazandığı bir final oynarız ve kupayı kazanan taraf biz oluruz.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankaragücü taraftarından övgü ile bahseden Belözoğlu, “Ankaragücü taraftarı için gerçekten etkileyici bir atmosferde oynadığımızı söyleyebilirim. Kadromda tecrübeli oyuncular var. Onlar bile kendi seslerini birbirine duyurmakta ben kulübeden içeriye sesimi duyurmakta çok zorluk çektim. Ankaragücü ülkemizin en değerli camialarında bir tanesi bence de şu an çok doğru yoldalar. Çok da iyi bir teknik adamları var, tanımasam da gördüğüm kadarıyla çok değerli bir başkanları var kendini bu kulübe adamış” diye konutu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira
Ekonomi

Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten altın tahmini: Altın fiyatlarında sürpriz beklenti! Altının kilogramı 1 milyon 341 bin lira

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ünlü ekonomistten altın fiyatları için kritik re..
Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...
Gündem

Özgürlükçü İmamoğlu, kendisine tepki gösteren pazarcıya ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun da...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da tartıştığı pazarcı esnafına dava açacağını söyledi. ..
Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Siyaset

Millet İttifakı'na şok! Topluca istifa edip AK Parti'ye katıldılar

28 mayıs seçimlerine günler kalırken; Diyarbakır’da Gelecek Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden istifa eden başkan ve ekipleri topluca AK Pa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23