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Spor Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Ferguson'ı olacak!
Spor

Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Ferguson'ı olacak!

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir'de gündem Emre Belözoğlu... Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul ekibi, tecrübeli hocanın performansından memnun kaldı ve sözleşme uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 11:40:00 -
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Ferguson'ı olacak!

Süper Lig'de sezonu 4. sırada bitiren Başakşehir'de gündem Emre Belözoğlu... Aykut Kocaman ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren İstanbul ekibi, tecrübeli hocanın performansından memnun kaldı ve sözleşme uzatma kararı aldı. Manchester United'de uzun yıllar teknik direktörlük koltuğunda kalan Sir Alex Ferguson misali, Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile uzun yıllar devam etmek istiyor...


Süper Lig 'in 6 şampiyonundan biri olan Başakşehir'i geçtiğimiz sezon küme düşme hattından alarak Avrupa kupalarına taşıyan ve liderliğiyle fark oluşturan Emre Belözoğlu'nun kontratı uzatılacak.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME İMZALANACAK
Akşam'da yer alan habere göre; Başakşehir ile olan sözleşmesinin son senesine giren Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı ve yeni sezon öncesi uzun soluklu bir kontrat imzalanacak. Başarılı hocanın maaşına da iyileştirme yapılacak.

30 MAÇTA SADECE 5 YENİLGİ ALDI

Takıma olan katkısının yanı sıra bireysel olarak oyuncuların da performansını üst seviyeye çıkaran 41 yaşındaki teknik adam, Başakşehir'e imza attıktan sonra çıkılan 30 Süper Lig maçında yalnızca 5 mağlubiyet gördü. İstanbul ekibinin idarecileri, Emre Belözoğlu'nu başka takıma kaptırmamak için uzun soluklu ve zamlı bir kontrat sunarak anlaşmaya varmak istiyor.

 

 

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