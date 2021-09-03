Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu

Galatasaray, sezon başı 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Emre Akbaba'yı kiralık gönderdi. Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservisle transfer edilen, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen 28 yaşındaki orta saha, eski takımına 1 yıllık kiralandı.

İmzaya gidiyor

Turuncu-Yeşilliler, Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen eski oyuncusu Emre Akbaba'nın maaşının tamamını ödeyecek. Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna adı bildirilmeyen ve bugün idmana çıkmayan Emre Akbaba, yarın Alanya'da olacak ve resmi sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'a 2018/2019 sezonunun başında transfer olan ve Sarı Kırmızılı formayla 1 lig, 1 kupa ve 1 Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Emre Akbaba, Galatasaray kariyerinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı.

Alanyaspor'da parladı

Süper Lig'de Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray formaları giyen A Milli futbolcu özellikle Alanyaspor'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer yarışına girdiği Akbaba'da mutlu sona ulaşan ekip Galatasaray olmuştu.

Galatasaray'da 73 maça çıktı

Emre Akbaba 3 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 73 maça çıktı. Akbaba bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 8 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın Alanyaspor'dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği milli futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.