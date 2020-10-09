Emre Akbaba ve Saracchi'den Galatasaray'a iyi haber
Galatasaray'da sakatlıkları geçen Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte antrenmanlara çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. Antrenmana core hareketleriyle başlandı. Ardından akselerasyon çalışmasıyla devam edildi. Son bölümde ise üst gövde kuvvet çalışması yapıldı.
Marcelo Saracchi ve Emre Akbaba, takımla beraber salonda yapılan çalışmada yer aldı.Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Peter Etebo ise günü tedaviyle geçirdi.
Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan dokuz oyuncu katılmadı. Galatasaray, Alanyaspor maçı çalışmaları kapsamında Türkiye Ümit Milli Takımı ile yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde bir hazırlık maçı oynayacak.