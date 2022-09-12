Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Empoli - Roma maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A: Empoli maçı canlı izle

Empoli FC ile AS Roma 22/23 Serie A 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Empoli ilr Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?