Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Empoli - Roma maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A: Empoli maçı canlı izle
Empoli FC ile AS Roma 22/23 Serie A 6. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Empoli ilr Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Empoli - Roma maçı
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 6. haftada Empoli ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Empoli - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EMPOLI - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Empoli - Roma maçı 12 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
EMPOLI - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Empoli
Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers
Roma
Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham
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