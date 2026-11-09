  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
26 yıl sonra yeniden göründü! Halfeti’de tarihin izleri gün yüzüne çıktı Kalbi yeniden ritim buldu! Hayata ikinci kez tutundu! Gündemi sallayacak keşif: 200 milyar fit küp doğalgaz rezervi bulundu Meme kanserinde erken teşhis uyarısı! Ortaya çıkan 3 sorun var: Artık her 8 kadından 1'inde görülüyor Dron almak için biriktirdi, 3D yazıcı aldı! 12 yaşında kendi işinin patronu oldu Mobilite için 33 projeye 64 milyar lira destek! Türkiye’den yüksek teknoloji hamlesi! Sıcak gelişme ortalığı kasıp kavuracak! Nijerya basını ayağa kalktı... Sıcak gelişme: ABD Türk gemisini vurdu Opsiyon kullanılmadı ve gitmişti: Lang'ın Aslan'la arayı iyi: Napoli ile kötü! Kıyasıya pazarlık nihayet sonuç verdi! F-35’lerin yerine “Rusya’nın şövalyesi” Su-35 savaş uçakları geliyor
Spor
14
Yeniakit Publisher
Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaray'da Rafael Leao'nun sahalardan uzak kalacağı maçlar netleşti! İşte yıldız futbolcunun dönüş tarihi..

#1
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk 11 haftasında 28 puan toplayarak ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, milli araya buruk girdi.

#2
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, Stuttgart maçındaki kötü zemine Victor Osimhen'i kurban vermesinin ardından Rafael Leao'yu da kaybetti.

#3
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Amedspor karşılaşmasında takımının en erken golünü atan ancak 50. dakikada sakatlanan Leao, oyuna devam edemedi ve kulübede büyük üzüntü yaşadı.

#4
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Adalesinde sorun bulunan 27 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcunun dün MR'ı çekildi ve kötü haber geldi.

#5
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

SAKATLIĞI AÇIKLANDI Rafael Leao'nun, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiği duyuruldu.

#6
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

FORMASINDAN UZAK KALACAK Sakatlığının ardından tedavisine başlanan tecrübeli yeteneğin, 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

#7
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

3 MAÇTA YOK Galatasaraylı kanat oyuncusu, bu süreçte Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa maçlarını kesin olarak kaçıracak.

#8
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

HEDEF RİZESPOR MAÇI Rafael Leao'nun, Trendyol Süper Lig'de 4 Aralık'ta oynanacak Çaykur Rizespor sınavına yetiştirilmesi hedefleniyor.

#9
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

YAZ DÖNEMİNDE GELDİ 27 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a 38 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

#10
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

11 MAÇTA OYNADI Rafael Leao, sarı-kırmızılı forma altında şimdiye dek tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada görev aldı.

#11
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

PERFORMANSI 591 dakika süre alabilen Leao, bu zaman zarfında 2 gol atarken, 1 kez takım arkadaşlarına gol pası verdi.

#12
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

SÖZLEŞME DURUMU Portekizli yıldız futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.

#13
Foto - Rafael Leao'dan kötü haber! Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Rafael Leao'nun güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor
Gündem

Ünlü akademisyen Mardin'de İngilizce konuşmaya çalışan Enes'i arıyor

Mardin’de turist zannettiği akademisyenle İngilizce konuşmaya çalışan küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ard..
Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Aliyev hamlesi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini duyurdu...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine ilişkin öne..
Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: "Yaparsa Erdoğan yapar!"
Avrupa

Almanya’da liyakat çöktü, Türk’ün vizyonu konuşuluyor! Hamburg’daki pankart Avrupa’yı salladı: “Yaparsa Erdoğan yapar!”

Almanya’nın Hamburg kentinde 7 yıldır bitirilemeyen bir köprüye asılan pankart, Alman basınında ve kamuoyunda deprem etkisi yaptı...
O ilimizde heyelan köy yollarını kapattı!
Yerel

O ilimizde heyelan köy yollarını kapattı!

Siirt’in Şirvan ve Baykan ilçelerinde aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelan bazı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İ..
Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı
Gündem

Fon soruşturmasında dikkat çeken gelişme! BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23