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Kadın - Aile Emniyetten kursiyerlere KADES Uygulaması semineri
Kadın - Aile

Emniyetten kursiyerlere KADES Uygulaması semineri

Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polisler tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “KADES Uygulaması” ve “Siberay Projeleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:06:00 - 2021-11-18 15:08:49
Emniyetten kursiyerlere KADES Uygulaması semineri

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanımlar lokalleri ve meslek edindirme kurslarındaki kursiyerler, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları tarafından düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi Anne”, Kades Uygulaması ve Siberay Projeleri konusunda bilgilendirildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu'nda eğitim alan hanımlara yönelik, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polisler tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne”, “KADES Uygulaması” ve “Siberay Projeleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kadınlar, günlük hayatta karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı bilgilendirilirken, herhangi bir olumsuz durumda nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendirildiler. Seminere katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sak, bu tür seminerlerle hanımların bilinçlendirilmesini önemsediklerini ifade etti. Ahmet Sak, “Yunusemre Belediyesi olarak kadınlarımızı önemsiyoruz. Hanım lokallerimiz ile kadınlarımız meslek sahibi oluyor. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi kadınlarımızın günlük hayatta daha fazla yer alabilmesi için bütün projelerinde kadınlarımıza öncelik veriyor. Bize bu eğitimin düzenlenmesinde katkı sağlayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kades nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Kades internetsiz çalışır mı?

Uygulamayı kullanırken dikkat edilmesi gereken nokta; konumun doğru belirtilmesi ve kayıt işlemi sırasında internetin açık ve çalışır durumda olması gerekiyor.

Kades uygulaması nasıl indirilir?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek

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