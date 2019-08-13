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Emniyet’ten bayram boyunca havadan denetim

Havacılık Daire Başkanlığı ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ortak iş birliğinde helikopterle gerçekleştirilen “Trafik Kontrol Uçuşu” bayram boyunca ve sonrasında da karadaki trafik ekiplerine destek olmaya devam edecek.

13 Ağustos 2019 Salı 19:18
Emniyet’ten bayram boyunca havadan denetim

Havacılık Daire Başkanlığı ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ortak iş birliğinde helikopterle gerçekleştirilen “Trafik Kontrol Uçuşu” bayram boyunca ve sonrasında da karadaki trafik ekiplerine destek olmaya devam edecek.


Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Daire Başkanlığı ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen “Trafik Kontrol Uçuşları” bayram öncesinde olduğu gibi bayram boyunca ve sonrasında da devam edecek.


Karadaki trafik ekiplerine destek amaçlı olarak uçuş gerçekleştiren Havacılık Daire Başkanlığı uçuş ekibi, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte trafikte kural ihlali yapan sürücüleri havadan denetliyor. “Trafik Kontrol Uçuşu” adıyla gerçekleştirilen bu denetlemelerde, emniyet kemeri kontrolünün dışında sürücülerin trafik kurallarına uyumuna da bakılıyor. 4 kişilik uçuş ekibiyle gerçekleştirilen trafik denetlemelerine pilot, yardımcı pilot, görev sistem operatörü ve trafik şube yetkilileri katılıyor.


6 aydır Havacılık Daire Başkanlığında görevli olan pilot Komiser Yardımcısı Onur Öztürk, gerçekleştirilen denetim uçuşlarının amacının yerdeki birimlere destek olduğunu anlatarak, “Uçuşların temel amacı, trafik kazalarının azaltılması, nasıl yerdeki trafik ekipleri caydırıcı bir unsur olarak görülüyorsa, bizlerde yerdeki trafik ekiplerine yardımcı bir unsur olarak uçuşumuzu yapmaktayız” ifadelerini kullandı.


Uçuş esnasında kural ihlallerini tespit ettikten sonra karadaki trafik ekiplerine haber verdiklerini söyleyen Öztürk, “İlk olarak rota üzerindeki kural ihlali yapan sürücüler tespit ediliyor. Daha sonra yol üzerindeki trafik ekiplerine haber verilerek, yaptığı kural ihlaline göre cezai işlem uygulanıyor” diye konuştu.


Uçuşların belirli bir sayı veya süre çerçevesinde gerçekleştirilmediğini söyleyen Öztürk, “Kesin bir sayımız yok, trafik birimlerimizin talebi üzerine ortaklaşa karar veriliyor. Çeşitli bölgelerde ve duruma göre trafiğin yoğunluğuna bağlı trafik uçuşları gerçekleştiriliyor” dedi.


Gerçekleştirilen uçuş esnasında emniyet kemeri takmayan bir otobüs şoförü belirlendi. Yerdeki birimlere bildirilen otobüs, güzergah üzerindeki trafik ekiplerine bildirilerek emniyet kemeri takmayan otobüs şoförüne cezai işlem uygulandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:18
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