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Yaşam Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı
Yaşam

Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 19:18:00 -
Emniyet verilerini paylaşan polis tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya hesabından paylaşan polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden ‘BombacıMülayim01’ adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. ile Bitlis’te görev yapan iki polis memuru, bu sabah adliyeye getirilerek mahkemeye sevk edilmişlerdi.

Mahkemeye sevk edilen polis memurlarından V.K. tutuklanırken, diğer iki polis memuru ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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