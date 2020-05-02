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Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:18:54 -
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG'li 3 teröristin teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'in ortak ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG mensubu G.D, E.Y. ve N.M. bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

G.D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011'de, E.Y'nin ise 2014'te katıldığı tespit edildi.

İkna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 1 Ocak'tan bu yana 75'e yükseldiği kaydedildi.


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