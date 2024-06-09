  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Emniyet tatil planı yapanları uyardı! Bu hatalara düşmeyin
Gündem

Emniyet tatil planı yapanları uyardı! Bu hatalara düşmeyin

Yeniakit Publisher
2024-06-09 15:33:00 -
Emniyet tatil planı yapanları uyardı! Bu hatalara düşmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), tatil planı yapan vatandaşların yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmaması için çeşitli uyarılarda bulundu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, yaklaşan tatil dönemi nedeniyle tatil planı yapacak vatandaşların geçmiş yıllarda meydana gelen olayları da göz önüne alarak, yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmamaları için dikkat etmesi gereken hususlar olduğu kaydedildi.

 ÖNCEDEN ARAŞTIRMA ÖNEMLİ

Vatandaşların, 'tatil fırsatı' ve 'indirimli tatil sepeti' şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gelen linklere dikkat etmesi gerektiği belirtilerek, rezervasyon yapılacak tesislerle ilgili araştırma yapılması, internet üzerinden araştırma yaparken turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının ve otelin yıldız sayısı ile varsa otel hakkındaki şikayetlerin tespiti amacıyla 'www.tursab.org.tr' ve 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden sorgulama yapılması gerektiği ifade edildi.

ÇOK DÜŞÜK FİYATLARA DİKKAT

Ayrıca otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanması ihtimali göz önüne alınarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği, online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otelin telefon ile aranarak rezervasyon teyidinin alınması, çok düşük fiyat ile rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılması, ödemelerin otele giriş yapılırken yerine getirilmesi veya bu mümkün değilse acenta şirketine veya ilgili otele ait hesaplara yatırılması gerektiği belirtildi.

Bir dönem, Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal’ın Ankara Emniyeti'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yorumu çok şaşırttı
Bir dönem, Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal’ın Ankara Emniyeti'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yorumu çok şaşırttı

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir dönem, Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal’ın Ankara Emniyeti'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yorumu çok şaşırttı

"Emniyetteki darbe" iddiasına Şamil Tayyar’dan nokta yorum! "Taş üstünde taş kalmazdı"
“Emniyetteki darbe” iddiasına Şamil Tayyar’dan nokta yorum! “Taş üstünde taş kalmazdı”

Gündem

“Emniyetteki darbe” iddiasına Şamil Tayyar’dan nokta yorum! “Taş üstünde taş kalmazdı”

Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay "Ayhan Bora Kaplan" önerisi
Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay “Ayhan Bora Kaplan” önerisi

Medya

Ahmet Hakan’dan, Ankara Emniyeti’ne olay “Ayhan Bora Kaplan” önerisi

28 ilde dev operasyon! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sıcak gelişme
28 ilde dev operasyon! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sıcak gelişme

Gündem

28 ilde dev operasyon! FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sıcak gelişme

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23