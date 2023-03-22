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Gündem Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Yok artık daha neler! Bu gerçekten doğru mu?
Gündem

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Yok artık daha neler! Bu gerçekten doğru mu?

Yeniakit Publisher
2023-03-22 17:16:00 -
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Yok artık daha neler! Bu gerçekten doğru mu?

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. hakkında adli soruşturma başlattı. Savcılıkça “şüpheli” sıfatıyla ifadesini aldığı polis müdürü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Z.A.’nın Edirne Emniyeti’nde uyuşturucu suçlarıyla mücadele birimden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Deprem bölgesine yardıma gönderilip, depremzedelere gelen yardımları çalarak Tekirdağ'a götüren Çevik Kuvvet Şube Müdürü Yadigar Işık'ın tutuklanmasının ardından yeni bir emniyet müdürü skandalı daha patlak verdi. T24’ün haberine göre; Edirne İl Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sorumluluk bölgesinde esrar kaçakçılığı yapan bir şebekeyi ortaya çıkardı.

Uyuşturucu kaçakçısı ifade verdi

Pazarkule bölgesindeki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birisi, verdiği ifadede Edirne Emniyeti’nde görevli polis müdürü Z.A’nın kendilerine yardımcı olduğu iddia etti. Bu bilgi üzerine jandarma komutanlığı gelişmeyi adli soruşturmayı yürüten soruşturma savcısına aktardı. Bunun üzerine, savcılık iddiaya konu olan polis müdürü hakkında gizli takip yapmaya başladı.

Mahkeme adli kontrolle serbest bıraktı

Devam eden takiplerin tamamlanmasının ardından dosyada adı yer alan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. iki hafta önce savcılığa davet edildi. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan polis müdürü, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheli polis müdürünü “adli kontrol şartıyla” serbest bıraktı.

Hakkında adli soruşturma başlatılan Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Z.A. ile ilgili uyuşturucu ticareti yapan şebekeye “görevini ve yetkilerini kullanarak yardımcı olduğu” iddiasının bulunduğu öğrenildi.
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Uyuşturucu, KOM ve TEM ona bağlıymış

İfadesi alınan Z.A.’nın Edirne Emniyeti içindeki görevi değiştirildi. Şüpheli emniyet müdürünün ifadesinin alınmasından önce Edirne Emniyeti bünyesindeki Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Şubesi, KOM, Terörle Mücadele Şubesi gibi önemli operasyonel şubelerden sorumlu olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polis müdürünün Emniyet içindeki görev yeri değiştirildi.

Emniyet müfettiş görevlendirdi

Hakkında adli soruşturma başlatılan polis müdürünün halen görev başında olduğu öğrenildi. Edirne’de ortaya çıkan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçti. İddianın soruşturulması amacıyla Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan müfettişi görevlendirildi. 

 

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