Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör Uysal’a ziyaret Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette, Rektör Kazım Uysal’a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Atilla Batur ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Miktat Bektaş da hazır bulundu.

Görüşme sonunda Çevik, Uysal’a yeni görevinin hayırlı olmasını ve çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çevik’e teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.