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Gündem Emniyet Genel Müdürlüğü’nden deprem açıklaması
Gündem

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden deprem açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Düzce’de meydana gelen depremin ardından muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 07:17:00 -
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden deprem açıklaması

EGM’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık” ifadelerini kullandı.

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