Emniyet Genel Müdürlüğü'nden algı operasyonuna tokat gibi cevap

Türkiye var gücüyle orman yangınlarıyla mücadele ederken CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra oyuncu Emre Kınay'ında dahil olduğu bazı isimler sosyal medyadan "Orman yangınlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar müdahale etmiyor" algı operasyonu başlattı.

Oysa gerçek çok farklıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplumsal olaylara müdahale araçların (TOMA) orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına destek verdiği videolar ve fotoğraflar paylaşıldı.

TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan 154 orman yangınından 145'i kontrol altına alınırken, 4 ildeki 9 yangına ise müdahale sürüyor. Havadan ve karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Emniyet Genel Müdürlüğü de destek veriyor.

Bu kapsamda, çok sayıda TOMA yangın bölgelerine sevk edildi. TOMA'lar ile yol kenarından yangınlara müdahale edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, TOMA'ların yangınlara müdahale ederken çekilen görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında. Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'larla ilgili yangınlarda kullanılmadığını söyleyerek sosyal medyadan algı çalışmasına girişti. Tanal, sosyal medya hesabından "Orman yangınıyla mücadelede beton mikseri dahi kullanılırken, su depolama kapasitesine ve güçlü su sıkma kabiliyetine sahip TOMA'lardan neden etkili şekilde yararlanılmaz? En ücra köye gönderilen TOMA'lar, ağaçların, canlıların kurtarılması için kullanılsa daha iyi olmaz mı?" dedi.

CHP'li Haluk Pekşen de konuyla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunarak, "Memleket cayır cayır yanıyor her biri 10 ton su atan TOMA'lar neden garajlarda tutuyor? İnsanlar bidonla su taşırken herbiri 100 metreye su sıkan TOMA'lar neden garajlarda? 700 TOMA var üç TOMA bir köy kurtarır. Yol kenarları orman alanlarını anında söndürebilirler? Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin TOMA algısı çöktü

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin yangın söndüren TOMA'ların videosunu paylaşarak CHP'li Tanal'ın algısını bozdu. Gültekin "İnsanların acısının olduğu, anılarının kül olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması gerçekten üzücü... Türkiye'nin dört bir yanından gelen TOMA'lar, yangın söndürme çalışmalarına aktif destek veriyorlar. Bu da bir örneği" ifadelerini kullandı.

HDP "TOMA'lar yangında kullanılmıyor" algısı yaymaya çalıştı

HDP Milletvekili Hüda Kaya ise toplumsal olaylarda kullanılan TOMA'larla ilgili orman yangınlarında kullanılmadığı yalanını yaymaya çalıştı. Kaya, sosyal medya hesabından "Evet biz de soralım Tomalar dolusu suyu şehirlerde bizlere kullanacağınıza cayır cayır yanan ormanlarımızın söndürülmesi için neden kullanmadınız? Jandarma ve polis gücünü halkımız için böyle bir afet zamanında neden kullanmıyorsunuz?" dedi.

HDP'li Hüda Kaya'ya tokat gibi cevap

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin yangın söndüren TOMA'ların fotoğraflarını paylaşarak HDP'li Hüda Kaya'nın 'TOMA'lar yangında kullanılmıyor' algısını bozdu. Gültekin Kaya'ya sosyal medya hesabından "Hanımefendi, Yalan söylemeyi ve söylediğiniz yalanda ısrarcı olmayı acilen bırakmalısınız. Akşam video atmıştım, fotoğraf da paylaşıyorum. Tüm kurumlar cansiperane şekilde çalışırken hâlâ yüzünüz kızarmayacaksa yalanınıza devam edebilirsiniz" diyerek cevap verdi.

"TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında"

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hesabından TOMA'ların aktif bir şekilde orman yangınlarının söndürülmesi için destek verdiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

EGM sosyal medya hesabından yangınla mücadele eden TOMA'ların videoları ve fotoğrafları paylaşılarak, "TOMA'larımız yangınlara müdahale için görev başında... Alevlerle savaşımız devam ediyor. Orman yangınları ile mücadeleye aralıksız destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Emre Kınay da algı operasyonuna dahil oldu

Sözde oyuncu Emre Kınay'ın sosyal medya da yansıyan videosunda "TOMA'nın yanı sıra asker nerde?" diyerek açıklamalarda bulunduğu görüldü.