0553 313 94 23

Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartı olmadan memur alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde yer alan Manisa Polisevi'ne KPSS şartı olmadan 8 kamu personeli alımı yapılacak.

07 Ağustos 2018 Salı 16:59
Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartı olmadan memur alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı sosyal hizmetler şube müdürlüğü polisevi büro amirliği Manisa adresine KPSS olmadan 8 kamu personeli alımı yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği 8 kamu personeli alımını KPSS şartı olmadan gerçekleştiriyor.

 

MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuracaklar ilköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Servis elemanı 7 kişi için: en az ilkokul en çok lisans mezunu olmaları ve en az 1 yıllık iş deneyimi istenecek olup istenen belgeyi (ilgili meslek kodunu belirten SGK Hizmet Dökümü) olarak verilecektir. Başvuru iş ilan numarası 00004587281 olarak verilmiştir.

Bulaşıkçı 1 kişi için: en az ilköğretim en çok lisans mezunların başvurusu kabul edilecektir. 1 yıl deneyimli adaylar başvuruda bulunabilir. İş kurumu başvuru ilan numarası 00004587375 olarak ilan edilmiştir.

Başvurular iş kurumu üzerinden yukarıda verilen numaralar ile on-line veya şahsen işkur şubelerinden 15 Ağustos 2018 tarihi bitimine kadar yapılabilir.

ALIMLAR NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK

Alımı yapılacak personele sosyal haklarla birlikte asgari ücretin %10 daha fazla maaş verilecektir.

Alımlar noter kurası ile belirleneceği üzere 05 Eylül 2018 Saat:10.00 – Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon (Akmescit Mh. Mimar Sinan Bulv. 161/A Yunusemre / MANİSA). Noter kurasının ardından sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi 10 Eylül 2018 Saat: 10:00 Manisa olarak ilan edilmiştir.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 16:59
  1. Manisa Emniyet Müdürlüğü
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altının kilogramı, günü yüzde 2 artışla tamamladı
    1. Altının kilogramı, günü yüzde 2..
    2. İtalya'nın en büyük bankasından..
    3. Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Lizbon..
    4. Uludağ eteklerinde orman yangını!
    5. CHP'li Gaye Usluer: Kurultaya gitmemek..
    6. Havada hareketli anlar! Acil iniş yaptı
    7. Terör devleti İsrail'den açıklama:..
    8. Kocaeli’nde FETÖ’den kapanan yurtta..
    9. Antalya’nın Alanya ilçesinde..
    10. Borsa, günü yükselişle bitirdi
    11. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık!
    12. Savunma Sanayii Toplantısı'nda kritik..
    13. 3 terörist Türkiye sınırında enselendi!
    14. İsveç'te mangal yaktı diye 11 bin 400..
    15. 248 düzensiz göçmen yakalandı
    16. Torbalı ilçesinde taksideki gasbın..
    17. Almanya, Erdoğan'ın ziyaret tarihini..
    18. Manavgat ilçesinde hırsızlara linç..
    19. Kocaeli'nde komşusunun ricasını..
    20. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında..
    İstanbul'u 'Bizans'laştırma planı! Kongre düzenleyecekler
    İstanbul'u 'Bizans'laştırma planı! Kongre düzenleyecekler
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman