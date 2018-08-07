Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartı olmadan memur alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı sosyal hizmetler şube müdürlüğü polisevi büro amirliği Manisa adresine KPSS olmadan 8 kamu personeli alımı yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği 8 kamu personeli alımını KPSS şartı olmadan gerçekleştiriyor.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Başvuracaklar ilköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Servis elemanı 7 kişi için: en az ilkokul en çok lisans mezunu olmaları ve en az 1 yıllık iş deneyimi istenecek olup istenen belgeyi (ilgili meslek kodunu belirten SGK Hizmet Dökümü) olarak verilecektir. Başvuru iş ilan numarası 00004587281 olarak verilmiştir.

Bulaşıkçı 1 kişi için: en az ilköğretim en çok lisans mezunların başvurusu kabul edilecektir. 1 yıl deneyimli adaylar başvuruda bulunabilir. İş kurumu başvuru ilan numarası 00004587375 olarak ilan edilmiştir.

Başvurular iş kurumu üzerinden yukarıda verilen numaralar ile on-line veya şahsen işkur şubelerinden 15 Ağustos 2018 tarihi bitimine kadar yapılabilir.

ALIMLAR NOTER KURASI İLE BELİRLENECEK

Alımı yapılacak personele sosyal haklarla birlikte asgari ücretin %10 daha fazla maaş verilecektir.

Alımlar noter kurası ile belirleneceği üzere 05 Eylül 2018 Saat:10.00 – Manisa Polisevi Şube Müdürlüğü Çok Amaçlı Salon (Akmescit Mh. Mimar Sinan Bulv. 161/A Yunusemre / MANİSA). Noter kurasının ardından sözlü sınav yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi 10 Eylül 2018 Saat: 10:00 Manisa olarak ilan edilmiştir.