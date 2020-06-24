Emniyet Genel Müdürlüğü alımları

KPSS'siz EGM tarafından yayımlanan personel alım ilanında, "Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, personel alımı yapılacaktır. Başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1’de belirtilen şartları taşımak,

3. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

5. Askerlik hizmetini tamamlamış veya tamamlamış sayılmak,

6. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

7. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şekli

Adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Temel Teknisyen Sertifikaları,

e) www.egm.gov.tr adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Uçuş Teknisyeni Nitelikleri” başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.