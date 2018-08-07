Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: O kurum tamamen kapatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, pasaportların verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin 28 Mart 2018'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinin ardından, Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı'nın merkez ve taşradaki tüm birimlerinin faaliyetlerine son verilmesine yönelik başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı makamının 16 Mayıs 2018 tarihli olurları ile Pasaport ve Güvenli Belge Daire Başkanlığı ile il ve ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde bulunan Pasaport Şube Müdürlükleri/Büro Amirlikleri bugün itibarıyla kapatıldı.