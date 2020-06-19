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Aktüel

Emniyet atama sonuçları EGM rütbe terfi sonuçları

Emniyet atama son dakika haberi. Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi. 113 personel emniyet amiri rütbesine, 276 personel başkomiser rütbesine, 3 bin 27 personel komiser rütbesine, terfi etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:48:00 - 2020-06-19 09:48:28
Emniyet atama sonuçları EGM rütbe terfi sonuçları

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek ve Merkez Değerlendirme Kurullarının Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonucunda; 230 personel 2’inci sınıf emniyet müdürü rütbesine, 268 personel 3’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 115 personel 4’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesine, 113 personel emniyet amiri rütbesine, 276 personel başkomiser rütbesine, 3 bin 27 personel komiser rütbesine, terfi ettirilmiştir” denildi. 

 

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