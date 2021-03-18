Emniyet açıkladı! Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan seyahatler üzerine bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasında sadece yeni kimlik kartları kullanılarak seyahat yapılabilecek. Söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından açıklandı. Peki, Türkiye-Azerbaycan kimlikle seyahat ne zaman başlayacak?

Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edebileceğini belirtmişti.