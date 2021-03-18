  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seyahat Emniyet açıkladı! Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?
Seyahat

Emniyet açıkladı! Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?

Türkiye Azerbaycan ülkeleri arasında seyahat anlaşması sağlandı. Bu anlaşma üzerine iki ülke arasında sadece yeni kimlik kartları kullanılarak seyahat yapılabilecek. Söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından açıklandı. Peki, Türkiye-Azerbaycan kimlikle seyahat ne zaman başlayacak? Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı? Türkiye Azerbaycan arasında vizesiz seyahat ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:15:00 -
Emniyet açıkladı! Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?

Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan seyahatler üzerine bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasında sadece yeni kimlik kartları kullanılarak seyahat yapılabilecek. Söz konusu uygulamanın başlangıç tarihi Emniyet tarafından açıklandı. Peki, Türkiye-Azerbaycan kimlikle seyahat ne zaman başlayacak?

Türkiye Azerbaycan kimlikle seyahat başladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü konuya ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda "İki devlet tek millet. Türkiye ile Azerbaycan artık daha yakın... İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021'den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkartıldı" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edebileceğini belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!
Gündem

Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den insansız hava araçlarını istemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'
Gündem

Bir siz eksiktiniz! 'Gergerlioğlu'nun yanındayız'

Her fırsatta terör odaklarının yanında olup destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) terör sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek ..
Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı
Dünya

Terör sevici HDP’ye kapatma davası açıldı! Ses ABD’den çıktı

Terör sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Milletvekilliği hakkında açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, " Türkiye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay