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Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a dert yandı!

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesindeki yarı başkanlık sisteminden dert yandı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:40
Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a dert yandı!

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da 2017 yılının mayıs ayında yapılan seçimleri kazanan 39 yaşındaki Emmanuel Macron, ülkenin en genç cumhurbaşkanı unvanını alarak tarihe geçti. Macron 1848 yılında 40 yaşındayken iktidara gelen Louis-Napolyon Bonaparte'ın 170 yıllık rekorunu da kırmış oldu. Macron yaptığı açıklamada, tüm Fransa’nın birlikte kalkınması için çalıştığını dile getirerek, "21. yüzyılın refah devletini yaratmak, yeni bir sosyal kontrat imzalamak istiyorum" dedi.

"HER ŞEYİ YAPAMAM"

Macron, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay sonra gerçekleşen parlamento seçimlerinden de galip çıktı. Ancak bu çifte zafere rağmen Fransa’nın genç cumhurbaşkanı, "refah devleti" amacını gerçekleştirmek için kimi zaman ülkedeki yarı başkanlık sisteminin yeterli olmadığını ifade etti. Macron'un bir açıklamasında "Ben de açıkça biliyorum ki her şeyi yapamam. Her şeyi başaramayacağım" demesi ülkedeki yönetim sistemine yönelik sert bir eleştiri olarak yorumlandı.

GÖZÜ TÜRK SİSTEMİNDE

Macron’un hayalini kurduğu yönetim sistemine ilişkin Türkiye’yi örnek aldığı ortaya çıktı. 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olarak uygulanmaya başlayan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"nin Türkiye’ye 4 ay gibi kısa bir sürede getirdiği büyük katkıların Fransız Cumhurbaşkanı tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği anlaşıldı. Macron, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılan tarihi Suriye zirvesinde bu konudaki ilgisini belli etti.

TARTIŞMA BAŞLATTI

Fransa Cumhurbaşkanı, karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Başbakan sorununu siz çözdünüz" dedi. Macron’un bu sözleri ülkesinde büyük ilgi çekti ve kamuoyunda parlamenter sistemi tartışmaya açtı. Ülke medyasında Türk tipi başkanlık sisteminin Fransa’da uygulanıp uygulanamayacağı konusunda çeşitli analizler de yapıldı.

KAYNAK: GÜNEŞ GAZETESİ

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:40
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