Emlak Katılım’a sürdürülebilirlik ödülü

Banka, elektrikli ya da hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerine yönelik ‘Çevreci Araç Finansmanı’yla ödüle lâyık görüldü.

Çevreci ve sürdürülebilir projeleri destekleyen Emlak Katılım tarafından örnek adımlar atıldı. Bu adımlardan öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin ilk Ortaklığa Dayalı Yeşil Sukuk ihracıyla yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2 bin ton katkı sunuldu.

Türkiye’nin ilk Eser Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirildi. İstanbul Finans Merkezi projesini yürüten TVF İFM AŞ’nin rol aldığı ihraçtan sağlanan fon, çevre dostu yeşil binalarda kullanıldı.

Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyenlere uygun kâr oranlarıyla yüzde 100 leasing finansmanı imkânı tanınıyor. Bireysel mesken çatı üstü güneş enerjisi sistemi kurulumuna yönelik de finansman desteğinde bulunuluyor.

Şubelerde ürün ve hizmetlere yönelik broşürler artık kâğıt olarak basılmıyor. Müşterilerce şubeden ürün ve hizmet detaylarına karekodla ulaşılabiliyor.

AA Çevre Forumu’nda Sıfır Atık Sergisi düzenlendi.

Önemli görülen etkinliklere, çalışmalara KSS politikaları çerçevesinde sponsor olarak destek verildi.