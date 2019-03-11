Emlak vergisi için son gün ne zaman? | Emlak vergisi ödeme

Milyonlarca gayrimenkul sahibi vatandaşın sorumlu olduğu emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 1 Mart 2019 itibariyle başladı. Emlak vergisini zamanında ödemeyenler için yüzde 1.40 oranında faiz uygulanacak. Peki, emlak vergisi için son gün ne zaman? Emlak nasıl ödenir?

Emlak vergisi için son gün ne zaman?

2019 yılının birinci emlak vergisi dönemi 1 Mart Cuma günü itibariyle başladı ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Bir gayrimenkulu bulunan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. Gayrimenkul sahibi olanlar ve geçtiğimiz yıl gayrimenkul sahibi olanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek. Başka bir geliri olmayan emekliler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayan işsizler ve ev hanımları emlak vergisinden muaf olabiliyor.

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi başvurusu için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin aynı zamanda belediyelerden temin edilen formu da eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar:

-Tapu fotokopisi,

-Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,

-Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)

-Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,

-Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası