Emlak Konut'un yeni genel müdürü belli oldu
Murat Kurum'un yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almasından sonra Emlak Konut GYO'nun genel müdürlüğüne Hakan Gedikli getirildi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 21:43
Konu ile Emlak Konut GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle denildi:
"Sn.Murat KURUM'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Sn. Hakan GEDİKLİ'nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan GEDİKLİ'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."
Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Emlak Konut GYO'nun yüzde 49,34'ü TOKİ'ye, kalan hisse ise borsada işlem görüyor.
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