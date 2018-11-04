0553 313 94 23
impression

Emlak Konut’tan indirim müjdesi geliyor! Tüfe’li alım yapanlara fırsat

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) daha önce şirketten gayrimenkul alanlara yönelik gerçekleştirdiği kampanya için geri sayım başladı.

04 Kasım 2018 Pazar 10:13
Emlak Konut’tan indirim müjdesi geliyor! Tüfe’li alım yapanlara fırsat

Mehmet Canıtatlı

Gayrimenkul sektörüne yön veren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) güvencesi ile geçmiş dönemlerde ev sahibi olanlar için başlatılacak borç kapama kampanyası için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Ödeme kolaylıklarının sunulacağı kampanya konut ve ticaret alanlar için geçerli olacak. Fırsattan yararlanacaklar arasında daire veya iş yeri alım sözleşmelerini TÜFE’li seçenekle satın alan ve enflasyondaki artış hızından etkilenmek istemeyen borçlular da var. Müjdeli haberin hafta başında açıklanması bekleniyor.

Kimler yararlanacak?

Emlak Konut GYO’ya ödemesi devam eden borçlular, banka kredili satışlar hariç geçmiş döneme ait borç ve bu borca ilişkin tahakkuk etmiş ve /veya edecek olan gecikme faizi de dahil olmak üzere  yazılı talepte bulunmaları halinde açıklanacak indirim oranı üzerinden bakiyenin tamamını ödeyerek borçlarını kapatabilecek.

Avantajlı seçenekler

Şirket, bu yıl 18 Nisan ile 20 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Bahar Kampanyası’nda binlerce ailenin borcunu kapatmasına ya da bir kısmının yapılandırılmasına vesile olmuştu. Bu kampanyada da TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) tamamının nakit ödenmesi durumunda açıklanacak oranlar üzerinden indirim uygulanacak.

Hangi fırsat sunuldu?

Bahar Kampanyası’nda TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcılar, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’nin kapatılması durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim almış, kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırmaya gitmişti. TÜFE’li satış koşulu ile bağımsız bölüm satın alan alıcıların bir kısmı ise ödeme planlarında aylık yüzde 0,50 vade farkı ile sabit ödeme şeklinde revize ettirdiler. Benzer bir fırsatın bu kampanyada da gündeme gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:13
  1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)
  2. TÜFE
  3. Emlak Konut GYO
  4. Bahar Kampanyası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti