Emlak Konut’tan indirim müjdesi geliyor! Tüfe’li alım yapanlara fırsat

Mehmet Canıtatlı

Gayrimenkul sektörüne yön veren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) güvencesi ile geçmiş dönemlerde ev sahibi olanlar için başlatılacak borç kapama kampanyası için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Ödeme kolaylıklarının sunulacağı kampanya konut ve ticaret alanlar için geçerli olacak. Fırsattan yararlanacaklar arasında daire veya iş yeri alım sözleşmelerini TÜFE’li seçenekle satın alan ve enflasyondaki artış hızından etkilenmek istemeyen borçlular da var. Müjdeli haberin hafta başında açıklanması bekleniyor.

Kimler yararlanacak?

Emlak Konut GYO’ya ödemesi devam eden borçlular, banka kredili satışlar hariç geçmiş döneme ait borç ve bu borca ilişkin tahakkuk etmiş ve /veya edecek olan gecikme faizi de dahil olmak üzere yazılı talepte bulunmaları halinde açıklanacak indirim oranı üzerinden bakiyenin tamamını ödeyerek borçlarını kapatabilecek.

Avantajlı seçenekler

Şirket, bu yıl 18 Nisan ile 20 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Bahar Kampanyası’nda binlerce ailenin borcunu kapatmasına ya da bir kısmının yapılandırılmasına vesile olmuştu. Bu kampanyada da TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcıların, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) tamamının nakit ödenmesi durumunda açıklanacak oranlar üzerinden indirim uygulanacak.

Hangi fırsat sunuldu?

Bahar Kampanyası’nda TÜFE’li, vade farklı ya da vade farksız bağımsız bölüm satın alan alıcılar, kampanya dönemindeki taksit ödemesi yapıldıktan sonra borç bakiyesinin (vadesi geçmiş borçlar dahil) yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25’nin kapatılması durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim almış, kalan tutar ise sözleşmede belirtilen aynı koşullarla, kalan taksit sayısı kadar yeniden yapılandırmaya gitmişti. TÜFE’li satış koşulu ile bağımsız bölüm satın alan alıcıların bir kısmı ise ödeme planlarında aylık yüzde 0,50 vade farkı ile sabit ödeme şeklinde revize ettirdiler. Benzer bir fırsatın bu kampanyada da gündeme gelmesi bekleniyor.