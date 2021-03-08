Emlak Katılım’dan dönüşüm için yeni finansman modelleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kurum, dönüşüm seferberliğinin ‘Afetlere Hazır Türkiye’ vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Seferberlik devam ediyor

Kurum, depreme karşı dayanıksız yaklaşık 6.7 milyon bağımsız bölümden 1.5 milyonunun da acil olarak dönüşmesi gerektiğine dikkati çekti. Yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam edilen kentsel dönüşüm seferberliğinde hedefin her yıl 300 bin konutu dönüştürmek olduğuna işaret etti.

Pek çok düzenleme yapıldı

Kurum, 2012’den bu yana 1.5 milyon konutu dönüştürüp sahiplerine teslim ettiklerini aktardı. Bu süreçte kentsel dönüşümün kolaylaştırılması için birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini anımsatan Kurum, yapı kayıt belgesi alınan binaların güçlendirilmesinin önünün açıldığını dile getirdi. Kurum, riskli konutlarını dönüştüren vatandaşlar için mevcut yapılarının 1.5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirdiklerini hatırlattı. Her hak sahibinin kullanacağı krediyi de 125 bin liradan 200 bin liraya ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin liradan 1 milyon liraya yükselttiklerini, bina güçlendirme kredisini ise 50 bin liradan 80 bin liraya çıkardıklarını anlattı.

Yeni basamak eklendi

Kurum, 2019’da devreye giren Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın (Emlak Katılım) da kentsel dönüşüm ve finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir destek olacağını vurguladı. Emlak Katılım’la kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha eklendiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti: “Emlak Katılım’la kentsel dönüşüm için tüm tarafları kapsayan 3 ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, yerinde dönüşüm ve alansal dönüşüm. Bu 3 ana finansman modeline göre ilk önce vatandaşlarımız ile müteahhit firmalar arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım, müteahhitler ile inşaatın teknik verilerini ele alacak. Müteahhitler ile vatandaşlar arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek. Uygun olan projeler için de müteahhitlerle iş bitirme protokolü imzalayacak.”

Garantör rolü olacak

Vatandaşların bankadan kullandıkları finansmanların iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacağının altını çizen Kurum, şu değerlendirmeleri yaptı: “Emlak Katılım’ın geliştirdiği yeni finansman modelleriyle gerek güçlendirmede gerek yerinde dönüşümde gerekse alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak.”

Kar payı desteği

Kurum, Emlak Katılım tarafından güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vadeyle 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vadeyle 300 baz puanlık kâr payı desteği sunulacağını bildirdi.

Güveni arttırıyoruz

Murat Kurum, geliştirilen finansman çözümlerine ilişkin şunları kaydetti: “Süreci hem vatandaşlar ve hem de müteahhit firmalar için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni arttırıyoruz. Standart bir yaklaşım getiriyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşımızın ve özel sektörün hakları ile menfaatlerini koruyacak. Böylelikle kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye’yi elbirliğiyle inşa edeceğiz.”