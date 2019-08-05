Emlak danışmanları mesleki yeterlilik belgesi alacak

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, emlak danışmanlarının mesleki yeterlilik belgesi alabilmesinde detayları paylaştı.

Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik gereğince, taşınmaz alım satımı, pazarlanması ve kiralanmasına aracılık ile taşınmaza ilişkin danışmanlık ve yönetim faaliyetlerinde bulunanlar için muafiyetler dışında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi Sorumlusu Mustafa Hakan Özelmacıklı “5 Haziran 2018 tarihinden itibaren, gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekiyor. Ayrıca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin de sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirildi” dedi.

Mesleki yeterlilik belgesinden muaf olanlar

Mesleki Yeterlilik belgesi verilirken bir eğitim ön şartı bulunmadığını belirten Özelmacıklı “Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce taşınmaz ticaretiyle iştigal eden, gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve MEB onaylı verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ile esnaflar için emlak işletmelerine yetki belgesi alırken mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmıyor. Lakin bu belgelerden biri bile eksik olursa Mesleki Yeterlilik Belgesi isteniyor. Bir diğer istisna ise, daha önce taşınmaz ticareti ile ilgili bölümlerden mezun olanlar için de mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Örneğin, Emlak ve Emlak Yönetimi mezunları bu kapsamda” diye konuştu.

“Yetki belgesi ile yeterlilik belgesi karıştırılmamalı”

Yetki Belgesinin, işletmenin taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen bir belge olduğunu belirten Özelmacıklı “Mesleki Yeterlilik Belgesi ise, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 22 nci maddesi çerçevesinde verilen belgedir. İşletmedeki temsile yetkili kişilerinin, şubelerde şube müdürünün ve işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen teorik ve performansa dayalı sınavlara girip başarılı olmaları gerekmektedir” dedi.

“MYK İle TTBS sistemi entegre çalışmaktadır”

Özelmacıklı “Mesleki yeterlilik belgesi onaylanan ve iptal edilen kişiler, Mesleki Yeterlilik Kurumunca eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığının Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine (TTBS) aktarılmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanı vermektedir. E-Devlet sistemi üzerinden MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulanabilmekte, yeterlilik belgenize ait bilgiler görüntülenebilmektedir” şeklinde konuştu.

“MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuyuz”

Özelmacıklı “Altın Gayrimenkul Emlak İnş. Tur. Paz. Tic. A.Ş, 15 Nisan 2019 tarihinde AB-0291-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 19 Haziran 2019 tarihinde YB-0217 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki 17UY0332-4 Emlak Danışmanı (Seviye 4) (Rev. No:00) ve 17UY0333-5 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır” dedi.