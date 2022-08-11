  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Emirhan İlkhan, bu haber sana gelsin!
Spor

Emirhan İlkhan, bu haber sana gelsin!

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de oynayamayacağını düşünerek, Almanya'da Stutgart'a transfer olmuştu.. Beyaz, şimdi ise rezerv lige gönderildi! Bu haber akıllara, "Beşiktaş'ın çocuğuyum, beni buralara Beşiktaş" getirdi dedikten aylar sonra Torino'ya 5 yıllık imza atan Emirhan İlkhan'ı getirdi...

Yeniakit Publisher
2022-08-11 18:32:00 -
Emirhan İlkhan, bu haber sana gelsin!

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de oynayamayacağını düşünerek, Almanya'da Stutgart'a transfer olmuştu.. Beyaz, şimdi ise Rezerv lige gönderildi! Bu haber akıllara, "Beşiktaş'ın çocuğuyum, beni buralara Beşiktaş" getirdi dedikten aylar sonra Torino'ya 5 yıllık imza atan Emirhan İlkhan'ı getirdi...

Fenerbahçe'den geçtiğmiz yaz ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kiralık gönderildiği Magdeburg'da fiziksel olarak yeterli görülmediği için rezerv takıma gönderildi.

Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Almanya ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Hürriyet'e göre; bu sezon için Bundesliga 2 takımı Magdeburg'a kiralanan on numara oyuncusu, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bulunmayınca rezerv takıma gönderildi.

18 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ligde sadece 9 dakika süre alabildikten sonra bu karar alındı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da Stuttgart'da oynadığı 4 lig maçında toplam 68 dakika süre almıştı.

 

 

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!
Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Ekonomi

Milyon ton geleceğin petrolü üretilebilir! Türkiye'de dev rezerv!

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Dünya

Tayvan Dışişleri Bakanı Wu: Çin, bu tatbikatlarla Tayvan işgaline hazırlık yapıyor

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!
Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Sağlık

Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek
Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Dünya

Prens Selman'ın dev projesi! Robotlar Şehri Neom: Özerk bir hukuk sistemi ile yönetilecek

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı
Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Kadın - Aile

Süt çökeleği tarifi: Kalsiyum ve fosfor kaynağı olan çökelek çok faydalı! Evde sütten çökelek yapımı

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor
Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

Dünya

Almanya’da gündem peynir! Avrupa, zamlanan yağ ve peynire alarm takılmasını tartışıyor

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!
İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Dünya

İbrahim Reisi'den gözdağı: Sınırların değişmesini kabul etmeyiz!

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti
Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Aktüel

Sosyal medyada gündem oldu! Balı fazla kaçıran ayı işte böyle kendinden geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23