Emirhan İlkhan, bu haber sana gelsin!

Fenerbahçe'de 2019/20 sezonunun son haftasında Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını alan ve sarı - lacivertlilerin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'de oynayamayacağını düşünerek, Almanya'da Stutgart'a transfer olmuştu.. Beyaz, şimdi ise Rezerv lige gönderildi! Bu haber akıllara, "Beşiktaş'ın çocuğuyum, beni buralara Beşiktaş" getirdi dedikten aylar sonra Torino'ya 5 yıllık imza atan Emirhan İlkhan'ı getirdi...

Fenerbahçe'den geçtiğmiz yaz ayrılan ve Stuttgart'ın yolunu tutan Ömer Faruk Beyaz, kiralık gönderildiği Magdeburg'da fiziksel olarak yeterli görülmediği için rezerv takıma gönderildi.

Genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den Almanya ekibi Stuttgart'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Hürriyet'e göre; bu sezon için Bundesliga 2 takımı Magdeburg'a kiralanan on numara oyuncusu, yeni takımında da fiziksel olarak yeterli bulunmayınca rezerv takıma gönderildi.

18 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla ligde sadece 9 dakika süre alabildikten sonra bu karar alındı.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon da Stuttgart'da oynadığı 4 lig maçında toplam 68 dakika süre almıştı.