Emirhan Civelek Kayserispor’da
İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray’da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.14 Temmuz 2019 Pazar 17:50
İstikbal Mobilya Kayserispor Galatasaray’da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile anlaştı.
İstikbal Mobilya Kayserispor’un resmî internet sitesinde transfer şu şekilde duyuruldu:
“İstikbal Mobilya Kayserisporumuz, Galatasaray’da forma giyen Ramazan Emirhan Civelek ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz.”
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