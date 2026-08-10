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Spor Emirates Cup’ta 5 gollü final! Şampiyon Borussia Dortmund
Spor

Emirates Cup’ta 5 gollü final! Şampiyon Borussia Dortmund

Yeniakit Publisher
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Emirates Cup’ta 5 gollü final! Şampiyon Borussia Dortmund

Borussia Dortmund, Emirates Cup finalinde Arsenal’ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Alman ekibine şampiyonluğu Inacio, Karetsas ve Gadou’nun golleri getirdi.

Emirates Stadyumu’nda oynanan sezon öncesi hazırlık turnuvasının finalinde Arsenal ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Niko Kovac’ın öğrencileri, Londra’daki 5 gollü mücadeleden 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın ev sahipliğinde düzenlenen sezon öncesi hazırlık turnuvası olan Emirates Cup'ın final mücadelesinde Arsenal'ın konuğu Bundesliga ekibi Borussia Dortmund oldu.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede deplasman ekibi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Dortmund'a zaferi getiren golleri 7'de Inacio, 29'da Karetsas ve 58'de Gadou kaydetti.

Arsenal'ın gollerini ise 54' Nwaneri ve 69'da penaltından Gyökeres attı.

Bu sonuçla Niko Kovac'ın öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

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