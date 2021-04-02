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Ekonomi Eminevim'den ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyonluk teslimat
Ekonomi

Eminevim'den ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyonluk teslimat

Faizsiz konut ve araç teslimatlarında 2021 yılına artışla başlayan Eminevim, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 250 milyon liralık teslimat gerçekleştirdi. Üç aylık döneme 6 bin 724 ev ve araç teslimatı sığdıran firma, Mart ayında da 2 bin 628 teslimatla 30 yılın zirvesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:12:00 -
Eminevim'den ilk çeyrekte 1 milyar 250 milyonluk teslimat

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile yapılan konut ve araç teslimatları 2021 yılına hızlı başladı. Yılın ilk çeyreğine ilişkin teslimat bilançolarını açıklayan Eminevim, üç ayda toplam 6 bin 724 teslimatı gerçekleştirerek faizsiz ev ve araç teslimatlarında bir rekora imza attı.

Yüzde 16'lık artış sağlandı

Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl yüzde 16’lık bir teslimat artışı gösteren Eminevim, üç aylık sürede yaptığı teslimatlarla da 30 yılın zirvesine ulaşmış oldu. İlk çeyrekte yapılan 6 bin 724 teslimat ile ülke ekonomisine sağlanan nakit enjeksiyonu 1 milyar 250 milyon TL olarak gerçekleşti.

Mart ayında 30 yılın rekoru kırıldı

Aylık yapılan teslimatlarda da bir ilkin gerçekleştiği faizsiz Elbirliği Sistemi’nde geçtiğimiz Mart’ta bugüne kadarki en yüksek aylık teslimat sayısına ulaşıldı. Konut ve araç olarak gerçekleştirilen teslimatlarda Eminevim, bir ayda 2 bin 628 kişiye ev ve aracını teslim ederek bir ayda yapılan en yüksek teslimata imza atmış oldu.

Aylık konut teslimatları ilk kez 1.400 bandını aştı

Mart ayında Eminevim’in yaptığı teslimatlarda ise konut teslimatları öne çıktı. Bir ayda yapılan 2 bin 628 teslimatın 1.206’sı araç olurken 1.422’si konuttan oluştu. Böylelikle faizsiz Elbirliği Sistemi’nde yapılan konut teslimatları 1.400 bandını geçerek ilk kez 1.422’ye ulaşmış oldu.

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