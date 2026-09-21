Emine Erdoğan’ın New York ajandası göz kamaştırıyor: iklim, kalkınma ve çocuklar için kritik zirve!

ABD’deki programları kapsamında ilk olarak ekonomist Prof. Jeffrey Sachs ile görüşecek olan Emine Erdoğan, daha sonra ‘New York İklim Haftası 2026 Açılış Töreni’ne katılacak. Emine Erdoğan programda, ‘Gerçek İvme, Somut Dönüşüm’ başlıklı ikinci bölümün açılış konuşmasını yapacak, ayrıca ‘Dünya Ekonomik Forumu Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları’na katılacak.

Emine Erdoğan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından BM Genel Merkezi’nde düzenlenecek ‘Görünmez Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler Oluşturmak-Uluslararası Standartları ve Ortak Sorumluluğu Geliştirmek’ başlıklı toplantıda çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik konuşma yapacak.

Emine Erdoğan’ın programları arasında BM’de gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Enerji Ajansı ile Yüksek Düzeyli Diyalog’ programı da olacak.

TÜRKEVİ’NDE LİDER EŞLERİNİ AĞIRLAYACAK

Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın vereceği davette devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle bir araya gelecek. Emine Erdoğan, lider eşleriyle de Türkevi’nde ikili görüşmeler yapacak.