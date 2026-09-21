  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beşiktaş deplasmanda ağır yaralı! Fon soruşturmasında yeni gelişme: 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro’yu yurt dışına kaçırmışlar Almanya’da sandıktan sürpriz! Türk başbakan adayı Elif Eralp’in partisi önde Cüneyt Özdemir Terörsüz Türkiye’yi yorumladı: “Yavşak enteller barışı beğenmiyor” Trump: İran'a çok büyük bir şey yaklaşıyor MHP Ankara’da yeni dönem! Alparslan Doğan 643 oyla yeniden başkan Bak! Görüyor musun Özgür Özel? Devlet adamlığı böyle olur! Fenerbahçe Kadıköy'de gol oldu yağdı! Katil Esad rejiminin eli kanlı artıkları bir bir toplanıyor: Bebek katili tuğgeneral Zekeriya Senun yakalandı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD yolunda! Haydutlara New York’tan mesaj verecek!
Gündem Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı
Gündem

Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türk fizikçi Furkan Öztürk’ün Harvard’daki doktora çalışmaları sırasında imza attığı araştırma, yaşamın temel moleküllerinin neden tek bir “el yönünü” tercih ettiği şeklindeki 175 yıllık homokiralite bilmecesine önemli bir açıklama getirdi. Öztürk, doğal manyetik minerallerin moleküler simetrinin kırılmasında rol oynayabileceğini deneylerle gösterdiklerini belirterek, “Surda bir gedik açtık, devamının da geleceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanı Furkan Öztürk’ün Harvard Üniversitesi’ndeki doktora çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği araştırma, bilim dünyasının yaklaşık 175 yıldır üzerinde çalıştığı temel sorulardan birine yeni bir açıklama getirdi.

Fransız kimyager Louis Pasteur’ün 1848’de dikkat çektiği problem, yaşamı oluşturan moleküllerin “kiralite” adı verilen özelliğiyle ilgili. Moleküller, tıpkı insanın sağ ve sol elleri gibi birbirinin ayna görüntüsü olan iki farklı biçimde bulunabiliyor. Buna karşın canlı sistemlerde amino asitler ağırlıklı olarak “sol elli”, şekerler ve nükleik asitler ise “sağ elli” yapıda bulunuyor. Bu tek yönlülük “homokiralite” olarak adlandırılıyor.

Bilim insanlarının cevap aradığı soru ise şuydu: Dünya'daki yaşam neden iki ihtimalden yalnızca birini seçti?

Furkan Öztürk: Manyetik mineraller devreye girmiş olabilir

Öztürk, çalışmalarının merkezindeki problemi anlatırken yaşamın başlangıcında kiral simetriyi, yani ayna simetrisini kırabilecek fiziksel mekanizmanın peşine düştüklerini ifade etti.

Yaptıkları deneylerde doğada yaygın biçimde bulunan ve doğal mıknatıs özelliği gösterebilen manyetik mineraller üzerinde yoğunlaştıklarını belirten Öztürk, sonuçların manyetik yüzeylerin kiral moleküllerle güçlü biçimde etkileşebildiğini gösterdiğini söyledi.

Öztürk, çalışmanın önemini şu sözlerle anlattı:

“Yaşamın kökeni problemi adeta bir bulmaca gibi. Elde ettiğimiz sonuçlar bu büyük bulmacanın önemli bir kısmının çözümüne yönelik ciddi bir adım. Surda bir gedik açtık, devamının da geleceğine inanıyorum.”

Araştırmada RNA’nın öncülü olan moleküllerin manyetik yüzeylerde kristalleşmesi incelendi ve bu mekanizmanın biyolojik homokiralitenin ortaya çıkışına katkı sağlamış olabileceği gösterildi.

“Yaşam nasıl ortaya çıktı?”

Öztürk’ün çalışmalarının çıkış noktasında insanlığın en eski sorularından biri bulunuyor: Dünya’da yaşam nasıl başladı?

Öztürk, Dünya'nın oluşumundan yüz milyonlarca yıl sonra yaşamın ilk izlerinin görülmeye başladığını hatırlatarak doktora araştırmasında, yaşamı başlatmış olabilecek kimyasal ve fiziksel süreçlere ışık tutabilecek deneyler gerçekleştirdiğini anlattı.

Araştırma, yalnızca Dünya’daki yaşamın başlangıcına ilişkin tartışmalar açısından değil, yaşamın başka gezegenlerde hangi koşullarda ortaya çıkabileceğinin anlaşılması bakımından da önem taşıyor.

Deneylerde kritik sonuç

Öztürk’ün daha sonra anlattığına göre araştırmanın yolu da kolay olmadı. Problemi önce teorik olarak ele aldı ve teorinin sınanması için deney önerdi. Farklı ülkelerde gerçekleştirdiği ilk deneylerden istediği sonucu alamadı.

Ancak çalışmalar sürdürüldüğünde uygun deney koşulları bulundu. Öztürk, Harvard’da RNA öncülü molekülleri manyetik yüzeylerde kristalleştirirken magnetit üzerine yerleştirilen moleküllerin kristal yapısındaki değişimi gördükleri anı araştırma hayatındaki unutamadığı anlardan biri olarak aktardı.

Nobel ödüllü bilim insanından “çığır açıcı” değerlendirmesi

Öztürk ve çalışma arkadaşlarının araştırması Science Advances dergisinde yayımlandı. Harvard’ın Origins of Life Initiative birimi de çalışmayı, yaşam moleküllerinin neden sağ veya sol yönlü olduğunu açıklamaya yönelik önemli bir gelişme olarak duyurdu.

Nobel ödüllü bilim insanı Jack Szostak'ın da çalışmayı “çığır açıcı” olarak değerlendirdiği aktarıldı. Öztürk ise keşfin büyüklüğüne ilişkin daha ihtiyatlı konuşarak, bunun yaşamın başlangıcı araştırmalarındaki en büyük problemlerden biri olduğunu ancak keşfin bilim tarihindeki yerini bilim insanlarının ve zamanın belirleyeceğini söyledi.

Artık Harvard’da doktora öğrencisi değil

Videonun dayandığı anlatımdaki önemli bir ayrıntıyı güncellemek gerekiyor. Furkan Öztürk bugün 26 yaşında bir Harvard doktora öğrencisi değil. Bu bilgiler 2023 dönemine ait. Öztürk Harvard’daki doktorasını 2024’te tamamladı; 2026 itibarıyla California Institute of Technology’de (Caltech) yardımcı doçent olarak yaşamın kökeni ve moleküler simetri üzerine araştırmalarını sürdürüyor.

Dolayısıyla haberi güncel yayımlayacaksak manşette “Harvard’da doktora öğrencisi” yerine “Harvard’daki çalışmasıyla 175 yıllık gizeme ışık tutan Türk fizikçi” dememiz daha doğru olur.

Bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller için bütünsel eğitim
Bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller için bütünsel eğitim

Eğitim

Bilim, sanat ve sporda iz bırakan nesiller için bütünsel eğitim

Terör bitti, gençler bilime sarıldı! Patent ve modelde rekor başvuru
Terör bitti, gençler bilime sarıldı! Patent ve modelde rekor başvuru

Ekonomi

Terör bitti, gençler bilime sarıldı! Patent ve modelde rekor başvuru

BİLİMFEST Kayseri 16-17-18 Ekim'de yapılacak, 8 temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor
BİLİMFEST Kayseri 16-17-18 Ekim'de yapılacak, 8 temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor

Aktüel

BİLİMFEST Kayseri 16-17-18 Ekim'de yapılacak, 8 temada yaklaşık 200 etkinlik planlanıyor

Bilim kurgu filmlerini aratmayan protesto! 30 robot yapay zekaya karşı sokağa indi!
Bilim kurgu filmlerini aratmayan protesto! 30 robot yapay zekaya karşı sokağa indi!

Teknoloji

Bilim kurgu filmlerini aratmayan protesto! 30 robot yapay zekaya karşı sokağa indi!

Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu kuruldu: Geleceğin teknolojileri milli Ar-Ge gücüyle şekillenecek
Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu kuruldu: Geleceğin teknolojileri milli Ar-Ge gücüyle şekillenecek

Teknoloji

Türk Telekom Ar-Ge ve İnovasyon Bilim Kurulu kuruldu: Geleceğin teknolojileri milli Ar-Ge gücüyle şekillenecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23