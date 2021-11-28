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Aktüel Emine Erdoğan'dan "Türkmenistan" paylaşımı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "Türkmenistan" paylaşımı

Sosyal medya hesabından "Türkmenistan" ziyaretine ilişkin bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:57:00 - 2021-11-28 17:57:54
Emine Erdoğan'dan "Türkmenistan" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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