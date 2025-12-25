  • İSTANBUL
Gündem Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan Regaip Gecesi mesajı

Yeniakit Publisher
Selma Savcı Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Gecesi'nin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diledi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Regaip Gecesi'nin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ile mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Duaların kabul için göklere yükseldiği bu kutlu gece, kalplerimizi iyilikle doldurmak, insanlık adına merhamet ve kardeşlik dilemek için bir fırsattır. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, dünyamızı sevgiyle ve huzurla kuşatsın. Bu mübarek gecenin, yeryüzündeki tüm acıları dindirmeye, insanlığı iyilikte buluşturmaya vesile olmasını diliyorum."

