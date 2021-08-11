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Gündem Emine Erdoğan'dan Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'e "geçmiş olsun" mesajı
Gündem

Emine Erdoğan'dan Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'e "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:15:00 -
Emine Erdoğan'dan Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük'e "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük şehirlerimizdeki yoğun yağışlar neticesinde oluşan sel felaketini derin bir üzüntüyle öğrendim. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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