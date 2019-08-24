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“Emine Bulut”lar ölmesin diye kulaç atıyorlar

Dün tüm Türkiye’nin yüreğini yakan çığlıklarla Emine Bulut’un katledilmesinin ardından, kadına şiddetin son bulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek açık deniz yüzücüsü, Seferihisar’a kadar sürecek 80 kilometrelik etabın startını Çeşme’den verdiler.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
“Emine Bulut”lar ölmesin diye kulaç atıyorlar

Dün tüm Türkiye’nin yüreğini yakan çığlıklarla Emine Bulut’un katledilmesinin ardından, kadına şiddetin son bulması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 3 kadın ve 3 erkek açık deniz yüzücüsü, Seferihisar’a kadar sürecek 80 kilometrelik etabın startını Çeşme’den verdiler.


Ege Genç İşadamları Derneği’nin desteği ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın işbirliğiyle, kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen ortak proje kapsamında, Seda Kansuk, Memduh Kansuk, Şadi Gödek, Uğur Doğan, Senem Ülker ve Ayşin Oya Bekbay’dan oluşan 6 açık su yüzücüsü, Seferihisar’a kadar sürecek 80 kilometrelik yüzüş etabının startını bu sabah Çeşme sahilinden verdiler.


“Gücün ve cesaretin var ise kadına değil, kendine meydan oku” sloganıyla, kendi alanlarında önemli başarılara imza atan ve görev yaptıkları şirketlerin üst düzey yöneticiliklerinde bulunan 3 kadın ve 3 erkekten oluşan ekip, 1’er saat arayla, 24 saat boyunca Seferihisar’a kadar yüzecekler.



“Her türlü tedbir alınarak, bu şiddetin bitirilmesini istiyoruz”


80 kilometrelik etabın startını vermeden önce Çeşme sahilinde bir açıklama yapan erkek yüzücülerden Memduh Kansuk, planladıkları farkındalık projesinin yaşanan son talihsiz olayla kesişmesinin kendilerini çok yaraladığını vurgulayarak, “Amacımız, kadına şiddetin bir an önce sona ermesi için dikkat çekmek. Yetkililerin bu konuda gerekli önlemleri almasını kamuoyu artık bekliyor. Her türlü tedbir alınarak bu şiddetin bitirilmesini istiyoruz. Bu proje üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Çeşme’den başlayıp, Seferihisar’da son bulacak 24 saatlik bir etap. 1’er saatlik peryodlar halinde yüzeceğiz. Akşam yüzüşümüz de olacak. Bizimle birlikte bu projede yürüyen EGİAD ve EÇEV’e çok teşekkür ediyoruz. Hava çok uygun değil, ama daha kötülerini de gördük. Güzel ve anlamlı bir etap olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



“Her türlü şiddete hayır diyoruz”


Kadın yüzücülerden Ayşin Oya Bekbay da yaptığı açıklamada, “Kadına şiddete hayır diyoruz, ama biz her türlü şiddete hayır diyoruz. İnsana, hayvana, her türlü şiddete hayır diyoruz ve herkesin kendisine meydan okumasını istiyoruz. Bunu da, her zaman yaptığımız yüzme faaliyeti ile göstermek istiyoruz. Herkesin bir uğraşı olsa, spor faaliyeti olsa, zaten bu kadar şiddetin olmayacağını düşünüyoruz. Kulaçlarımızı bugün bunun için atıyoruz. Bu özel etkinliğimiz için özel boneler yaptırdık. Bonelerimizde, şiddet gören ve ölen kadınlarımızın isimleri var. Projemizle ile ilgili bağış kampanyası devam etmekte. Son 24 saatimiz kaldı. Bu bağışlarla, spor yapmak isteyen bütün kız çocuklarına destek olmuş olacaksınız. Bağışlarınızda açıklama olarak, ‘1 kulaç 1 TL’ olarak yazarsanız çok seviniriz”diye bağış çağrısında bulundu.



“Geçtiğimiz yıl 440 kadın hayatını kaybetti”


EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Özveri Yandaş Okay da bir açıklama yaparak, “Çok talihsiz bir gündeme denk gelmiş bir organizasyon. Proje bize aylar öncesinde geldiğinde, EÇEV ile birlikte elimizden ne gelirse yapalım diyerek yola çıktık. Fakat günümüz koşullarında, bugün baktığımızda, geçtiğimiz yıl 440 kadın hayatını kaybetmiş. Çok acı bir tablo. Toplumsal olarak bizleri dehşete düşüren bir tablo ile karşı karşıyayız. Bunun için toplumdaki bütün kesimler, hem siyasi partiler, hem sivil toplum kuruluşları duyarlılık içerisinde olmalı. Bu konuda basın da inanılmaz ölçüde destek çıkıyor. Ama herhalde yapılanlar yeterli olmuyor. Duyarlılığın daha da yukarı çıkması için bu tarz organizasyonların daha fazla gündeme gelip, daha fazla toplumsal duyarlılığı yaratmamız gerekir. Buna önayak oldukları için hem 6 yüzücüye, hem de destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki inşa edilecek duyarlılıkta bir tuğla da biz koymuş oluruz. Yüzücülere zorlu bir 24 saatte başarılar diliyorum” diye konuştu.


Yapılan açıklamaların ardından, yüzücüler Çeşme sahilinden tekne ile açılarak, start verecekleri noktaya hareket ettiler. Yüzücülerin yarın sabah Seferihisar’da olmaları bekleniyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
  1. doğa

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