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Emine Bulut cinayetine duruşma salonu dar oldu

Kamuoyunda infial yaratan Emine Bulut cinayetiyle ilgili dava başladı. Davayı takip etmek için 81 ilden yaklaşık 200 avukatın mahkemeye başvuru yaptığı öğrenildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
Emine Bulut cinayetine duruşma salonu dar oldu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Kırıkkale'de 18 Ağustos'ta eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonu küçük bulundu

YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, Kırıkkale Adliyesinde başlayan davayı takip etmek için 81 ilden yaklaşık 200 avukatın mahkemeye başvuru yaptığı öğrenildi. Mahkeme salonunun kapasitesinin yetersizliğinden dolayı sadece 100 kişi içeriye alındı.

Adliye önünde basın açıklaması yapıldı

Davayı aralarında CHP Milletvekilleri Aysu Bankoğlu ve Hasan Baltacı dahil çok sayıda siyasetçi, hukukçu ve kadın dernek yöneticileri takip ediyor. Duruşmanın yapıldığı koridorda yoğunluk yaşanırken, sivil toplum örgütleri, kadın dernekleri duruşma öncesi adliye önünde toplanarak açıklama yaptı.

Olayın ardından kaçmıştı

Geçen 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda Emine Bulut, Makine ve Kimya Endüstrisi'nde güvenlik görevlisi olan 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kafede kızı F.B.B.'nin gözü önünde bıçaklandı. Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ömür boyu hapsi istenilmişti

Fedai Varan hakkında jet hızıyla iddianame düzenlendi. Mahkemece kabul edilen iddianamede Varan hakkında, 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesi, babası tarafından gözleri önünde öldürülen F.B.B. ise devlet tarafından koruma altına alınırken, yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla kayyum atanmıştı. 

İlk kez hakim karşısına çıktı

Olaydan sonra önce Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na, ardından ise güvenlik nedeniyle Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Fedai Varan, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
  1. Kırıkkale
  2. Bolu
  3. Emine Bulut

YORUM YAZ

  • EeeEee21 dk önce
    Hakim önüne çıktı sonra noldi karar ne
  • cinayet çok ama çok kötü bir şeycinayet çok ama çok kötü bir şey38 dk önce
    duruşma aşamasında gizlilik olmamalıdır. kaç 6284 değişik iş kararı vardır, kaç iştirak nafaka arttırım davası açılmıştır, mobese kayıtları ilk tartışmaiki taraf nasıl geldi. Çocuğu ilk tartışma yerine kim getirdi,uzaklaştırma ve cinayet neden bayram tatil dönüşlerinde. Akraba beyanları çocuğunu kendisi görmek istemiyor derken ne demek istediler. Daha çok sorum var. O yüzden gizlilik olmamalı.

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