Emin olmadan inmek yasak! Araç kapısı kazasında kim kusurlu?

Dünyanın birçok şehrinde kapı açma kazalarının yaralanmaya neden olan en yaygın bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden uzmanlar, bir aracın kapısını diğer yolu kullananları tehlikeye atarak açmanın ve araçtan inmenin yasak olduğunu söylüyor.

Uzak El Yöntemi

Sürücünün kapıyı açmadan önce yan aynası ve omuz kontrolü yapmasının önemine işaret eden İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Araç çıkışı için Dutch Reach'in (uzak el yöntemi) kullanılması tavsiye edilmiştir. Bisikletlilerin durmuş veya park etmiş araçların kapı bölgesinden kaçınmaları da tavsiye edilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapı açma kazalarını değerlendirdi.

Olası bir kapı açma kazasında kim kusurlu?

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapılarının açılmasıyla ilgili tüm dünyada belirli kuralların olduğunu dile getirerek, ‘taksi sürücüsü, kapıyı açan yolcu ve motokuryenin neden olduğu olası bir kapı açma kazasında kimin sorumlu olduğu konusunun cevabının yaşanılan ülkenin kanunlarına göre değiştiğini söyledi. Uçan, böyle bir olası kazada İngiltere’de taksi sürücüsü, Avustralya’da kapıyı açan yolcu ve ABD’de de motor sürücüsünün kusurlu bulunduğunu kaydetti.

Emin olmadan inmek yasak!

Uçan, “Bir aracın kapısını açmak, açık bırakmak veya diğer yolu kullananları tehlikeye atmayacağından emin olmadan araçtan inmek yasaktır." dedi.

Bu konunun temel İSG güvenli sürüş konusunda ‘Dooring’ diye geçtiğini de dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Dooring (kapı açma), motorlu taşıt kapısını başka bir yol kullanıcısının yoluna açma eylemidir. Bu risk kayar kapılı veya martı kanadı kapılı bir araç için bu bölge neredeyse sıfır olabilir. Ticari arabalardaki sürgülü kapının da amacı budur.” diye anlattı.

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EN yaygın kazalar arasında…

Dünyanın birçok şehrinde ‘Dooring’ kapı açma kazalarının en yaygın ve yaralanmaya neden olan bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden Dr. Uçan, “Geçen herhangi bir araç aynı zamanda ihmalkâr bir şekilde açılmış veya açık bırakılmış bir kapıya çarpabilir, hasar verebilir, dışarı çıkan sürücü veya yolcuyu yaralayabilir, öldürebilir.” dedi.