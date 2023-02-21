Emin Çölaşan'dan deprem yardımları ile ilgili alçakça ima! Böyle edepsizlik görülmedi

Türk toplumunun, ülkemizi derinden etkileyen depremler sonrası sergilediği dayanışma ruhu, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı adeta deliye döndürdü. Depremzede vatandaşlarımıza yardım için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına alçakça ifadelerle saldıran Çölaşan, söz konusu kampanyada toplanan yardım paralarının AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanılabileceğini iddia ederek alçakça bir imada bulundu.

Çölaşan, edepsizliğin zirvelerini zorladığı sözde yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en acı felaketlerinden birine hep birlikte tanık olduk.

Depremin hiç değilse parasal yükünü biraz olsun azaltmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu.

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Bizim uyanıkların aklına hemen cingözce bir fikir geldi.

Televizyonda bir gece düzenleyip ahaliden para toplayalım.

Böylece bizim devlet kurumlarından da emir komuta zinciri içerisinde büyük paralar toplarız.

(…)

Toplu yardım şovu 15 Şubat 2023 akşamı televizyonlarda ortak yayına girdi ve saatler sürdü.

(…)

O gece bir rekor kırıldı…

Toplam bağış miktarı 115 milyar lirayı geçmişti.

(…)

Sevgili okurlarım, şimdi sorulması ve irdelenmesi gereken çok önemli bazı sorular var:

-Bu parayı kim kullanacak?

-Bu para nasıl kullanılacak?

-Harcanan paraların nereye nasıl gittiğini kim, hangi makam denetleyecek?

Türkiye'de bu gibi işlerde bir sürü dümen döner.

Depremzedeler için yapılan bu bağışlar bir anda birilerinin ceplerine hortumlanır ve hiç kimsenin ruhu bile duymaz.

Kafalarda çok ciddi bir kuşku var.

Böylesine büyük bir para kaynağı acaba AKP'nin seçim kampanyasında kullanılır mı?

Valla ben kendi adıma sadece ‘neden olmasın' diyebiliyorum! (…)"