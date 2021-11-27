Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü
Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu vesile oldu, yaptığı müdahale ile uçakta kalp krizi geçiren yolcu hayata döndü.
Yolcu uçağında kalp krizi geçiren Salih Uyguner adlı yolcuyu uçakta bulunan 3 doktorun müdahalesi hayata tutundurdu. 30 bin feette, yolcu Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Söz konusu olaydaki doktorlardan birinin Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu olduğu ortaya çıktı. Akkoyunlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Hayata tutunan hastanın oğlundan teşekkür mesajı
30 bin feette kalp masajı ile hayata tutunan hastanın oğlundan teşekkür maili alan Prof. Dr. Akkoyunlu o mesajı paylaştı.