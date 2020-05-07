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Emet’te 5 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:37:46 -
Emet’te 5 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde 5 bin kök kaçak ekilmiş haşhaş bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Aydıncık köyü Aşağıköy mevkiinde Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yapılan müşterek kontrolde 500 metrekare alanda A.K. isimli şahsın arazisinde yasa dışı haşhaş ekimi yapıldığı belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince alanda yapılan kontrolde; 5 bin kök haşhaş bitkisi olduğu tespit edildi. Daha sonra haşhaş ekili alanlar traktörle sürülmek suretiyle imha edildi.

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