Emekliye ikisi bir arada ödeme! 24.000 TL hesaplara yatıyor

Milyonlarca emekli gözünü Ocak 2025'teki maaş zammına çevirirken bankaların emekli promosyon kampanyaları da yoğun ilgi görmeye başladı. Bu ay itibarıyla promosyon miktarlarında artış yaşandı. Bazı bankalar emeklilere 24 bin TL'ye kadar promosyon imkanı sunmaya başladı.

Yüksek enflasyon emeklilerin gözünü Ocak 2025'te yapılacak olan zamma çevirmesine neden oldu. Yılbaşı zammı için reko rakamlar konuşulurken bu rakamlar bankaların iştahını kabarttı. Bankalar, promosyon miktarlarını artırarak emekliler için cazip tekliflerde bulunuyor. En yüksek banka promosyonu 24 bin TL'ye kadar ulaşmış durumda.

EYLÜL AYI PROMOSYON MİKTARI

16 milyon emeklinin geliri 2025'in ocak ayında tekrar artacak. Emekli zammına ilişkin kulis bilgileri gelmeye başladı. Emekli zammına dair haberleri takip eden vatandaşlar, banka promosyonları ne kadar olduğuna dair aramalarını da sıklaştırıyor. Eylül ayı kampanyalarını açıklayan bankalar, emekli maaşını 3 yıl kendilerinden alma taahütüyle 24 bin TL'ye kadar varan ödemeler yapıyor. Peki en yüksek banka promosyonu hangi bankada veriliyor?

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.