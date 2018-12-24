Emekliye en az 255 TL zam

Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Tahminlere göre fark yüzde 7.59'a ulaşabilecek. Peki, bu artışla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam verilmesi kesinleşti. Milyonlarca memur emeklisi toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek.

Memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı. Takvim'de yer alan habere göre 5 aylık veriler neticesinde, memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak. Enflasyon tahminleri Ocak'ta farkın ne kadar olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olabilecek.

3 Ocak'ta ortaya çıkacak

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmin ise farkın yüzde 7.59'a çıkabileceğini gösteriyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş, tahminlere göre 245,86 lira artışla 2 bin 395 lira 73 kuruş ya da 255,7 lira artışla 2 bin 405 lira 57 kuruş olabilecek. Kesin oran ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak.

Fark yaratılacak

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Hesaplanan zam farkı, ay içerisinde SGK tarafından açıklanacak tarihte emeklilere ödenecek. Bu durumda emekliye en az 255 TL ödenmesi bekleniyor.









