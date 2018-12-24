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Emekliye en az 255 TL zam

Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılması bekleniyor. Memur emeklilerine en az 255 TL ödenmesi bekleniyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
Emekliye en az 255 TL zam

Milyonlarca memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Tahminlere göre fark yüzde 7.59'a ulaşabilecek. Peki, bu artışla emekli maaşındaki artış ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta memur emeklilerine çifte zam verilmesi kesinleşti. Milyonlarca memur emeklisi toplu sözleşmede kararlaştırılan yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek.

Memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olacak

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Kasım enflasyonunu yüzde 10.64 olarak açıkladı. Takvim'de yer alan habere göre 5 aylık veriler neticesinde, memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Aralık enflasyonuna göre fark artacak ya da azalacak. Enflasyon tahminleri Ocak'ta farkın ne kadar olabileceğinin ipuçlarını veriyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre memur emeklilerinin alacağı fark yüzde 7.15 olabilecek.

3 Ocak'ta ortaya çıkacak

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmin ise farkın yüzde 7.59'a çıkabileceğini gösteriyor. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş, tahminlere göre 245,86 lira artışla 2 bin 395 lira 73 kuruş ya da 255,7 lira artışla 2 bin 405 lira 57 kuruş olabilecek. Kesin oran ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. 

Fark yaratılacak

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Hesaplanan zam farkı, ay içerisinde SGK tarafından açıklanacak tarihte emeklilere ödenecek. Bu durumda emekliye en az 255 TL ödenmesi bekleniyor.




 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:22
  1. emekliye zam
  2. emekliye ne kadar zam yapılacak

YORUM YAZ

  • İmdat KÖKSALİmdat KÖKSAL11 dk önce
    Zam oranları açıklandı diye başlık atıyorsunuz, haberi açıyoruz başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Buna ciddiyet denmez. düpedüz okuyucuyu kandırmak denir. yahu bırakın şu emeklinin memurun maaş zammını. Sanki 255 lira zam alınmış olsa vatandaşın hayatı kurtulacak. Hükümet zam vermemek için enflasyon sepetindeki ürünlere indirim adında hokkabazlık uygulaması yaptılar. Esasında yılbaşınd en az %25 zam yapılması gerekiyor. Alınacak zam en fazla %12-13 olacak. Resmen vatandaşın kesesi ile oynanıyor.
  • AlperAlper13 dk önce
    1600 tl ile kira ,çocuklar vb,ile ev geçindir, öz yurdunda kölesin demezler mi?Ama birileri lüx hayat sürüyor,fakir vergisiyle, bunasıl Müslümanlık? Yoksa gene mi kandırılıyoruz?
  • Şeref KazanŞeref Kazan17 dk önce
    ALLAH ccidarecileri millete uyguladıkları adaletle haşr etsin İNŞAALLAH

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